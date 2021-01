Försvann i 30 år - gör spelning i Blekinge efter tv-succén

Det skulle dröja över 30 år innan skiva nummer två kom, efter att han återigen klivit in i blickfånget i och med sin medverkan i TV4:s succéserie ”Så mycket bättre”.

Billie the Vision and the Dancers-sångaren och Hellman bjöd tillsammans på en magisk kväll, om den konserten kan du läsa mer här: