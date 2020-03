Fram med vårjackan – nu kommer solen!

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Solen kommer att flöda över Blekinge ett bra tag framöver.

– Det blir soligt väder även nästa vecka, lovar meteorologen Per Holmberg,

Ni kanske redan har märkt att solen tittat fram på en klarblå himmel under torsdagsmorgonen?

Ett väder som blekingarna nu får vänja sig vid resten av veckan - och även under hela nästa vecka.

– Idag är det soligt och rätt varmt får man säga, uppemot tio grader. Sedan har vi ett högtryck som växer in och kommer ge soligt väder under helgen. Tidvis kanske det blir lite stackmoln som skymmer solen, men annars väldigt klart. Det kan vara några minusgrader under nätterna och fem-sex plusgrader på dagarna, säger Per Holmberg, meteorolog på StormGeo, apropå temperaturerna.

Förutom lite växlande molnighet under fredagen så kommer solen att tokdominera även efter helgen.

– Det ser ut att bli soligt väder då högtrycksryggen kommer att hänga kvar över Blekinge. Det blir stabilt väder och fortsatt torrt under hela nästa vecka.

Högtrycket ger också relativt svaga vindar, runt 4-5 sekundmeter.

– Ja, det kommer absolut inte att vara de kraftiga vindarna ni har haft i länet den senaste tiden.