Inga svenskar får flyga från Kastrup

Foto: Johan Nilsson/TT

Inom kort stänger Danmark sina gränser mot omvärlden för att stoppa virusspridning. Polis och militär sätts ut för att ta hand om gränskontrollen.

Svenskar med flygbiljetter från Kastrup kommer inte att släppas in.

På den konstgjorda ön Pepparholm pågår förberedelserna för den nya gränskontrollsstationen. Orangea lastbilar från Beredskapsstyrelsen finns på plats och ett tält håller på att resas.

Än så länge rullar tågen mot Danmark, men det är många som förbereder sig på att det från och med klockan 12 kommer att bli mycket svårt att ta sig över.

Penno Addison bor i Malmö och jobbar i en affär i Köpenhamn. Nu har han med sig en resväska, för hans plan är att bo hemma hos sin bror i Köpenhamn – för att kunna fortsätta jobba.

Damaris Berger från Schweiz har turistat en vecka i Sverige. Nu väntar hon på tåget på Hyllie station för att ta sig till Kastrup och flyga hem.

– Mitt tåg går vid lunch. Jag hade tur, nu kommer jag i alla fall över, säger hon.

Men svenskar som har flygbiljetter från Kastrup kommer inte att få flyga.

– Svenskar som har biljetter till flygresor från Kastrup kommer inte att släppas in i Danmark, men hemvändande svenskar som landar på Kastrup kommer att få möjlighet att återvända, säger Rasmus Skovsgaard, chef för polisen på flygplatsen, till TT.

På Pepparholm kommer också bussar och personbilar från och med klockan tolv att vinkas åt sidan. De ickedanskar som inte har särskilda skäl kommer att skickas tillbaka till Sverige. Lastbilar kommer däremot att få passera, säger Rasmus Skovsgaard.

"Giltiga skäl"

Danmarks statsminister Mette Frederiksen meddelade vid en pressträff på fredagen att landets gränser skulle stänga från klockan 12 på lördagen och en månad framåt. Men det ska fortfarande vara möjligt att transportera livsmedel, medicin och andra nödvändiga varor.

För att få lov att passera gränsen till Danmark måste utlänningar ha ett "giltigt syfte" att vistas i landet, sade Frederiksen.

– Turister och utlänningar som inte kan bevisa att de har giltiga skäl att visats i Danmark, får inte komma in i Danmark.

I praktiken innebär det att det införs gränskontroll. Polisen och militären kommer att ta hand om gränskontrollen, enligt Frederiksen.

Den som arbetar i Danmark påverkas dock inte av stängningen. Även danska medborgare kommer fortsättningsvis att kunna passera gränsen.

Inte heller svenskar som varit på resa utomlands kommer att hindras från att passera gränsen. De anses ha giltigt skäl för inresa. Det gäller även vid transit på Kastrups flygplats.

– Det är en mycket speciell situation. Alla inkommande ska kontrolleras av myndigheterna och vi förväntar oss är att säkert 140 ankommande flyg och omkring 9 000 passagerare ska kontrolleras av polis, säger Kastrups säkerhetschef Johnnie Müller.

Han berättar att alla som landar på flygplatsen kommer att tas åt sidan för att kontrolleras av polis. Där ska passagerarna få redogöra för sitt ärende i Danmark.

TT: Vad gör ni med de svenskar som landar på Kastrup?

– De svenskar som landar, kommer att få komma in om de ska vidare till Sverige. De som kommer in via bron kommer inte att få komma in utan bli nekade vid gränsen där, säger Müller.

"Knyter till säcken"

Polisen kommer på lördagen att stänga för persontrafiken men kommer att låta den tunga trafiken passera, enligt Danmarks rikspolischef Thorkild Fogde.

– Det rör sig primärt om gränsen mot Tyskland och Sverige och i mindre utsträckning till Norge. Vi knyter till säcken, säger han.

Vad som händer med Skånetrafikens verksamhet kunde bolaget på lördagsmorgonen inte svara på, trots att man suttit i en rad möten med bland andra Banedanmark, DSB och Trafikverket under fredagskvällen.

– Vi vet inte vad som händer än, men vi kommer att lägga allt krut på att ta reda på mer. Vi återkommer när vi vet mer om vad det betyder för trafikanterna, säger Mattias Hennius, presschef vid Skånetrafiken.

Han menar att det inte gjorts några förändringar i trafiken under natten.

– Det här hänger inte på oss utan handlar om beslut från andra, säger Mattias Hennius,

Stena Line stänger trafik

Svenska rederiet Forsea trafikerar Helsingborg–Helsingör med fyra färjor för gods- och passagerartrafik. Jens Ole Hansen, tillförordnad vd, säger till Sydsvenskan/HD att han inte vet hur rederiet ska agera.

– Men vi måste informera våra passagerare om att de inte kan resa till Danmark från i morgon (lördag), så är det bara, säger han till tidningen.

I dag går passagerarfärjorna var tjugonde minut. Passagerare reser både med och utan egen bil. Färjorna tar också många lastbilar, som enligt Danmark ska släppas igenom gränsen. Hur sorteringen ska gå till är oklart.

Färjerederiet Stena Line skriver i ett pressmeddelande på fredagskvällen att man med anledning av det danska beslutet stänger ner passagerartrafiken till Danmark tills vidare. Även till Polen – som också stänger sina gränser – stoppas passagerartrafiken.

Frakttrafiken kommer dock att fortsätta tills vidare, skriver Stena Line.

Carin Fock/TT