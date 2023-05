Irans ledare i Syrien – hyllar al-Assads "seger"

Raisi och hans delegation togs emot på flygplatsen i Damaskus av finansminister Samer al-Khalil. Raisi väntas under det två dagar långa besöket bland annat skriva under flera överenskommelser, enligt syriska statliga medier. På dagordningen står bland annat utökat ekonomiskt samarbete mellan de två länderna, som bägge står under kraftiga ekonomiska sanktioner från väst.