KI: Dystrare än under finanskrisen

Foto: Bezav Mahmod/SvD/TT

Företagens och hushållens syn på ekonomin har försämrats dramatiskt under den senaste månaden, enligt Konjunkturinstitutets mätning.

Nedgången som noteras i Konjunktursinstitutets (KI) så kallade barometerindikator är den största hittills under en enskild månad. Indikatorn föll med 34 enheter, från 92,5 i mars till 58,6 i april. Det är åtta enheter lägre än den lägsta nivån under finanskrisen.

"För tillverkningsindustrin, detaljhandeln, tjänstesektorn och för hushållen är fallet under april historiskt. Inte ens under finanskrisen var fallet för dessa konfidensindikatorer så kraftigt under en enskild månad", skriver KI i ett pressmeddelande.

Tjänstesektorn lider

– Det som är speciellt nu är att tappet är så oerhört kraftigt. Nivån under finanskrisen blev väldigt låg även då, men det var under en längre period, säger Fredrik Johansson Tormod.

Inom näringslivet upplever företagen inom tjänstesektorn den största försämringen. Den enskilda bransch som har det värst är hotell och restauranger, enligt KI:s mätning.

– Det är den sektor man har pratat om är extra utsatt, säger Fredrik Johansson Tormod.

Även hushållsvar

Bygg- och anläggningsverksamhet är fortfarande förhållandevis opåverkad av virussjukdomen covid-19.

Undersökningen bland företagen gjordes under perioden den 30 mars–21 april och 2 457 företag svarade på enkäten. Svar samlades också in från 1 500 hushåll under de första två veckorna i april.

KI publicerar resultatet tidigare än de vanligtvis brukar göra. En utförligare analys av materialet kommer senare, enligt Fredrik Johansson Tormod.