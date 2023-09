Kristersson diskuterar korankris och gängvåld

"Översyn av ordningslagen"

Mötte borgmästaren

Ulf Kristersson har under sin vistelse i New York även träffat stadens borgmästare Eric Adams för att diskutera arbetet mot gängkriminalitet och vapenvåld.

Eric Adams är en före detta polis som valdes till borgmästare i New York 2022, med löften om att få bukt med kriminaliteten i staden. Efter 30 år av kraftig minskning av våldsbrotten i New York ökade morden och våldsbrotten på nytt under pandemin.