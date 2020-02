Låt oss presentera Sydöstran Familj

Foto: Mattias Mattisson

Sydöstran gör en extra satsning på familjeliv och relationer. Vill du vara med?

Jag har tre små barn. Äldsta sonen fyller sju år till sommaren och började alltså ganska nyligen skolan. Mellantjejen är snart fyra och går på förskolan med sin 1,5-årige lillebror som precis skolades in. Man kan säga att jag och min sambo är mitt upp i småbarnsåren och allt vad det innebär med trots, konflikter, vabb och sömnbrist. Men också med lek, skoj, kompisar, aktiviteter och massor med gos och kärlek.

Inte så konstigt kanske att jag gärna läser artiklar och reportage som har med barn, familj och relationer att göra. Just de ämnena är också det som jag helst skriver om just nu. Jag är rätt säker på att ni är många fler som är intresserade av ungefär samma saker som jag. Så nu gör Sydöstran en liten extra satsning på just familj.

På webben gör vi en egen undersida med material som passar i ämnet. Framöver kommer vi att publicera större reportage med en liten vinjett - Sydöstran Familj. Men det blir också nyheter om nya förskolor, blöjbeslut, förlossningsvård och evenemangstips med mera. En del artiklar hade vi skrivit i vilket fall, andra kanske kommer till av just den här anledningen.

Besök gärna www.sydostran.se/familj och ta del av det vi redan har samlat ihop. Mitt första lite större bidrag blir reportaget som du kan läsa här intill. Det handlar om Emma Nilsson som växte upp med en pappa som var missbrukare.

Vi tar väldigt gärna emot tips på fler personer, familjer och ämnen att skriva om. Det går bra att mejla till redaktion@sydostran.se eller direkt till mig på johanna.spogardh@sydostran.se. Hoppas att ni gillar vår idé och ville vara med på tåget.