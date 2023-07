Minst åtta döda i rysk attack i östra Ukraina

Lyman är en viktig knutpunkt för järnvägstrafiken i regionen och var under en period förra året under rysk kontroll. Det ukrainska försvaret uppger i sin dagliga uppdatering att de har slagit tillbaka mot ryska styrkor som försökt attackera i närheten av staden, skriver NTB.

500 dagar av krig

Intensiva strider i Bachmut

Samtidigt rapporteras Ukraina ha gjort "betydande taktiska framsteg" i Bachmutområdet i Donetskregionen, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) som analyserat geolokaliserat bildmaterial, skriver The Guardian.