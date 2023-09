Mot alla odds – kungen blev populär med åren

Kronprins Carl Gustaf och Silvia Sommerlath fångas på bild under sin första dejt på nattklubben Bar Kinki i München 26 augusti 1972. Arkivbild.

Kronprins Carl Gustaf och Silvia Sommerlath fångas på bild under sin första dejt på nattklubben Bar Kinki i München 26 augusti 1972. Arkivbild. Foto: Pressens Bild/TT

Tronen verkar dock avlägsen för Carl Gustaf Folke Hubertus, som den lille prinsen döps till, eftersom både far, farfar och farfars far fortfarande finns i livet. Bernadotterna har dessutom en historia av att leva länge. Men en flygolycka på Kastrup i Köpenhamn i januari 1947, där Carl Gustafs far – arvprinsen – omkommer på väg hem från en vildsvinsjakt i Nederländerna, gör att historien skrivs om och förutsättningarna ändras.