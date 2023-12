Netanyahu: Abbas ska inte styra i Gaza

USA:s president Joe Biden framhöll förra månaden att Gaza och Västbanken framöver bör "återförenas" under en palestinsk myndighet, rapporterar CNN .

"När vi strävar efter fred, bör Gaza och Västbanken återförenas under en enda styrelsestruktur, i slutändan under en återupplivad palestinsk myndighet, eftersom vi alla arbetar mot en tvåstatslösning", skrev Biden i en artikel publicerad i The Washington Post.