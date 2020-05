Foto: John Minchillo/AP/TT

New York tvingas hålla primärval. Efter att av hälsoskäl ha ställt in valet har en federal domstol beslutat att ett inställt val bryter mot medborgarnas yttrandefrihet.

Att gå till primärval eller inte, det är frågan i New York.

Förra veckan ställde delstaten in demokraternas primärval, då det ses som en onödig hälsorisk och dessutom antagligen onödig då förre vicepresidenten Joe Biden med all sannolikhet väljs till demokraternas presidentkandidat, eftersom huvudutmanaren Bernie Sanders kastade in handduken den 8 april.

Men Andrew Yang, affärsmannen som hoppade av demokraternas primärval redan i februari, överklagade beslutet med motiveringen att det förnekade New York-borna deras rätt att rösta. Och en federal domare i delstaten, Analisa Torres, ger honom rätt.

Torres anser inte att ett val höjer risken för covid-19 tillräckligt mycket, men att ett inställt val berövar delegaternas anhängare yttrandefriheten enligt en tolkning av första tillägget i den amerikanska konstitutionen, uppger amerikanska medier.

"Borttagandet av kandidater från primärvalssedeln förnekar dem inte bara chanser ökat till stöd för att bli det demokratiska partiets kandidat, utan även de redan valda delegaternas möjlighet att nå en position där de kan påverka partiets politik", skriver Torres.

Därmed måste delstaten hålla primärval, med förutom Biden även Andrew Yang och Bernie Sanders som valbara alternativ. Valet skulle ha genomförts i april, men är sedan tidigare uppskjutet till den 23 juni.

I augusti håller Demokraterna partikonvent och utser officiellt sin kandidat till presidentvalet i november.