"Ni måste förstå att detta är ett världskrig"

Rysslands president Vladimir Putin höll ett uppmärksammat tal vid säkerhetskonferensen i München 2007, där han anklagade USA och västvärlden för att på eget bevåg initiera konflikter. Hans krav om "säkerhetsgarantier" utgjorde en första krigsförklaring, enligt Sergei Medvedev. Arkivbild. Foto: Dmitry Astakhov/ITAR-TASS via AP/TT

Första krigsförklaring?

Krigs- och dödskult

Den ryske akademikern liknar den ryska staten vid det bibliska sjöodjuret Leviatan. Det var den brittiska 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes som först använde Leviatan för att beskriva en allsmäktig stat – en väldig best – som människor beredvilligt underkastar sig.

Accepterar ödet

Han syftar på allt ifrån krigsbrott under andra världskriget, sovjetiska pansarvagnar i Budapest och Prag, kriget i Afghanistan där åtminstone en miljon afghaner dödades. Tjetjenienkrigen, där hela byar ödelades. Och senare den totala sönderbombningen av syriska Aleppo.

Inte optimistisk

Fakta: Sergei Medvedev

Född i Moskva 1966. Utbildades till journalist i Ryssland och studerade senare i bland annat Tjeckien och USA.

Var på 90-talet verksam som forskare vid utrikespolitiska institut i Italien och Finland, samt vid Marshall-centret för säkerhetsstudier i Tyskland.

Återvände till Ryssland 2004. Utsågs då till professor i statsvetenskap vid den framstående handelshögskolan i Moskva.

Skrev under många år krönikor för ryska Forbes, dagstidningen Vedomosti och nyhetssajten Republic. Ledde det egna tv-programmet "Medvedev" i den oberoende ryska tv-kanalen Dozjd (Rain) i flera år, och dessförinnan ett program i den statliga tv-kanalen Kultura.

Stämplades i september 2022 som "utländsk agent" av Rysslands justitiedepartement.

Är i dag professor vid Karlsuniversitetet i Prag och verksam på Forskarkollegiet vid Helsingfors universitet. Medverkar hos USA-finansierade Radio Free Europe/Radio Liberty med systerkanaler.

Politiska essäer om tillståndet i Ryssland gavs 2019 ut i väst i boken "Return of the Russian Leviathan". Till sommaren släpps nästa bok, "A war made in Russia".