Nobelpristagare kandiderar i Kongoval

– Det går inte bra för vårt land. Vi kan inte vänta med att handla. I morgon är det redan för sent, sade 68-åringen.

Rikligt prisad

Han har också belönats med Palmepriset och Right Livelihood-priset.

Fler kandidater

Fakta: Denis Mukwege

Denis Mukwege föddes i dåvarande Belgiska Kongo (nuvarande Demokratiska republiken Kongo, ofta kallat Kongo-Kinshasa) 1955. Han utbildade sig till läkare i Burundi och specialiserade sig sedan inom gynekologi och obstetrik. Efter att tillsammans med sin familj ha flytt undan 1990-talets krig återvände han till Kongo-Kinshasa för att 1999 starta Panzisjukhuset i Bukavu i provinsen Södra Kivu.

Sjukhuset, som invigdes 2001, grundades med hjälp av bland annat pengar från svenska Sida, Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU) och Läkarmissionen.

Sjukhuset är känt för sitt SSV-projekt, där offer för sexuellt våld och kvinnor med gynekologiska problem får medicinsk och psykologisk vård samt juridisk och social hjälp. Panzisjukhuset tar årligen emot tusentals patienter som utsatts för sexuellt våld.

Mukwege har utsatts för mordförsök och hot, men har också mottagit flera priser för sitt arbete för att skydda kvinnor. 2008 mottog han FN:s människorättspris, 2009 Palmepriset och 2013 Right Livelihood-priset. 2018 tilldelades han Nobels fredspris tillsammans med yazidiskan Nadia Murad, som 2014 tillfångatogs av IS och hölls under slavliknande förhållanden, för de bådas kamp mot sexuellt våld som vapen i väpnade konflikter.

2022 utkom Denis Mukweges bok "Kvinnors styrka: Vad jag lärt mig av kampen på det sexuella våldets frontlinje" (Volante).