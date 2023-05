Ny bankfrossa dämpade humöret på Wall Street

Stämningen var dämpad i börshuset i New York. Arkivbild.

Stämningen var dämpad i börshuset i New York. Arkivbild. Foto: Seth Wenig/AP/TT

De ledande amerikanska aktieindexen rörde sig nedåt under torsdagen till följd av förnyad oro för stabiliteten inom landets bankväsende.

PacWest Bancorp föll 50,6 procent under torsdagens handel. Banken har varit under hård press från investerare under den senaste tiden efter det att två amerikanska banker gick omkull i mars, samtidigt som en tredje nyligen togs över av myndigheter.