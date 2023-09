Ny lag riskerar avslöja gömda kvinnor

Under första halvåret 2022 fanns runt 677 000 aktiva kontantkort hos operatören Hi3G (Tre och Hallon), enligt Post- och Telestyrelsens statistik. Hos Telia fanns under samma period runt 420 000 aktiva kort och hos Telenor 200 000. Tele 2, som erbjuder kontantkort genom dotterbolaget Comviq, redovisade under samma period 999 000 aktiva kontantkort.