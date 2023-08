Ny rapport: Hälften använder AI för att fuska

Undersökningsföretaget har i rapporten "Back to school" tittat generellt på 15–24-åringars inställning till den kommande hösten såväl inom skolområdet som det allmänna måendet. Även AI-området tas upp i rapporten. Av de drygt 1 000 svarande säger 54 procent att de någon gång använt AI till en skoluppgift på ett sätt som de själva tror inte var tillåtet.

– Det kommer att vara ett stort jobb för många skolor under hösten, att reda ut de här frågorna. Vad är tillåtet och inte?

Otydliga gränser

Fusk eller hjälp?

– Att ta upp mobilen under ett prov och be om svaret det är klart att det är fusk. Men om du får en hemuppgift, vad är skillnaden i att använda stavningskontrollen i Word eller att be Chat GPT förbättra texten? Det ena har vi gjort jättelänge, det andra skulle nog många säga är fusk.