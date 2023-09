Polisen: Kan innebära eskalering om vi går in

Uppbrända bilar, ett brandhärjat garage och stenkastning mot polis. Malmöstadsdelen Rosengård drabbades – precis som under påskhelgen i fjol – av ett våldsamt upplopp under söndagskvällen och natten mot måndag. Detta efter en koranbränning i en annan del av staden.

Taktiska avvägningar

Hon säger att det rör sig om 10–15 personer som ska ha varit drivande vid de olika oroligheterna under kvällen, men att det kan röra sig om fler totalt sett. Runt 200 personer ska mest ha agerat som åskådare.

– Vi gör taktiska avvägningar hela tiden kring vad som är lämpligt. Det viktiga för oss är att dokumentera och identifiera. Ibland kan det innebära både en eskalering och en svårare situation om vi väljer att gå in. Vår polispersonal har gjort korrekta bedömningar som jag ser det, säger Stenkula, som var kommenderingschef för insatsen.

Enligt Stenkula är det ingen ny metod. Den användes även under de så kallade påskupploppen i fjol.

Snabbt förlopp under påsken

TT: Varför var det en värre situation under påskupploppen i fjol?

– Därför att förloppet gick väldigt snabbt. Vi hade väldigt få indikationer på att det skulle bli oroligheter under kvällen (i påskas). Vi var inte lika förberedda, säger Stenkula.

Upploppen under söndagen skedde efter att Salwan Momika bränt en koran under en tillståndsgiven allmän sammankomst vid Värnhemstorget i Malmö tidigare under dagen.