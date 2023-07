Rapportfall tynger Stockholmsbörsen

Till det kommer den färska inflationssiffran för juni från Statistiska centralbyrån (SCB) för juni, som kom in oväntat högt och kan pressa Riksbanken att strama åt med fler räntehöjningar.

Kronan, som lyft kraftigt mot dollarn och euron under veckan, kretsar kring 11:46 per euro och 10:22 per dollar efter rapporten.