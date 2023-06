Rekordhög medieanvändning under 2022

För många äldre blev pandemin en språngbräda in i det digitala medieanvändandet. Arkivbild.

För många äldre blev pandemin en språngbräda in i det digitala medieanvändandet. Arkivbild. Foto: Steven Senne

Under åren med pandemin ägnade människor mer tid framför olika skärmar än någonsin tidigare. Den samlade dagliga användningen ökade från i snitt sex timmar per dag till sju, och så har det fortsatt även under 2022, visar årets Mediebarometer.