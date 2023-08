Så drar koranbrännarna in pengar på Tiktok

Tjänar tusentals kronor

TT har tittat på flera livesändningar och kan konstatera att gåvorna flödar in. Under den senaste veckan har Salwan Momika också legat högt på Tiktoks veckoranking som listar dem som fått flest diamanter. Fram till på lördagen hade han samlat in 222 400 diamanter, enligt listan.