Säpo höjer terrorhotnivån

Det har under året skett en successiv försämring av hotbilden mot Sverige, fortsätter Säpochefen. Sverige har gått från att vara ett legitimt till ett prioriterat mål.

Koranbränningarna har försämrat säkerhetsläget men även LVU-kampanjen, där svensk socialtjänst under en längre tid anklagats för att omhänderta muslimska barn, har bidragit, enligt von Essen.

Försämrad bild

Senast nivån låg på en fyra var under några månader 2015 och 2016, kort efter terrordåden i Paris i november 2015. Då uppmanade terrorgruppen IS till dåd i Europa, samtidigt som Sverige tog emot ovanligt många flyktingar under 2015.