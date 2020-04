Syrisk "tortyrchef" möter rättvisan i Tyskland

Fakta

Enligt Europeiska centret för konstitutionella och mänskliga rättigheter (ECCHR) är Sverige ett av flera länder som kan spela en viktig roll i kampen mot straffrihet för tortyrbrott i Syrien. I februari 2019 polisanmälde nio Sverigebosatta syrier 25 högt uppsatta personer inom den syriska underrättelsetjänsten, anklagade för bland annat tortyr och sexuellt våld.

Männen och kvinnorna som gjorde polisanmälan samarbetade med organisationerna Civil Rights Defenders, ECCHR, Syrian Center for Legal Research and Studies, Syrian Center for Media and Freedom of Expression och Caesar Files Group.

Vittnesmålen ingår i en förundersökning om grova folkrättsbrott som företrädare för regimen i Syrien misstänks ha begått och som Åklagarmyndigheten inledde redan 2015.