Uppåt på börserna i Asien

Tisdagen inleddes på plus på de ledande börserna i Asien. Arkivbild. Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT

Den positiva trend som inleddes redan på måndagen efter Kinas besked om ökat stöd till den kämpande fastighetsmarknaden fortsatte att hålla de ledande börserna i Asien på gott humör även under förmiddagshandeln på tisdagen.

I Tokyo var Nikkei 225-indexet upp 0,3 procent när handeln tog paus och lunch och det bredare Topix-index låg på plus 0,1 procent.

I Hongkong visade Hang Seng-index sent under förmiddagen på plus 1,3 procent