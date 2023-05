Stark börsdag i USA – revansch för banker

Stämningen i börshuset i New York var munter på fredagen. Arkivbild.

Stämningen i börshuset i New York var munter på fredagen. Arkivbild. Foto: Seth Wenig/AP/TT

De ledande amerikanska aktieindexen pekade tydligt uppåt under handelsveckans sista dag, efter torsdagens nedgångar.

Vid börsens stängning stod breda S&P500-index på plus 1,9 procent, Dow Jones industriindex på plus 1,7 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex på plus 2,3 procent.