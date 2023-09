Varnar: USA:s nationalparker kan behöva stänga

Stängs portarna?

Delstater och lokala myndigheter kan dock se till att hålla vissa parker i drift genom att betala den federala regeringen, enligt inrikesdepartementet som tillser över 400 nationalparker med 20 000 anställda. Det kan handla om tiotusentals dollar per dag, men det har av lokala ledare beskrivits som rena fyndpriset jämfört med hur mycket pengar som turismen drar in, enligt The New York Times.