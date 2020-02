Veckan som gick: Höga flöden och grisattack

Foto: Gunnel Persson , Jörgen Klinthage

Vad minns du från nyhetsveckan i Blekinge?

Under natten till tisdagen satte någon upp gristrynen runt om i centrum i Sölvesborg. Enligt uppgift till Sydöstran är grisattacken ännu en reaktion mot de förändringar som Samstyret vill göra på konstområdet.

Under veckan har det på många håll varit höga flöden i länets åar och vattendrag.

– Just nu passerar 25 kubikmeter vatten per sekund i Silverfallet i centrala Ronneby. Men prognosen säger 34 kubikmeter per sekund framöver. Det kan medföra en hel del problem, sade Ronnebys kommunalråd Roger Fredriksson (M) i onsdags.

Vår fotograf Mattias Mattisson var också ute för att dokumentera vattenmassorna som vällde fram.

Under onsdagskvällen började det brinna i lokaler för daglig verksamhet på Petreplan i Olofström. Räddningstjänsten hade svårt att släcka elden som spridit sig till vinden. En man greps misstänkt för att ligga bakom branden.

Nu tas ett gemensamt krafttag för att få bukt med problematiken kring stökiga ungdomsfester i Ronneby kommun – där anonyma festarrangörer bokar föreningslokaler och inbjudningar sprids i sociala medier.

En tidigare politiker misstänks ha fört över cirka 1,1 miljoner kronor till sitt privata konto – från både en fotbollsförening och sitt tidigare parti. I veckans hölls rättegång.

I veckan häktades även den man som misstänks ligga bakom branden på Björkholmen i Karlskrona i januari. Mannen - som medverkade via telefon från en sjukhussäng i Linköping - förnekar brott.

Vill du kunna läsa allt innehåll på Sydöstran?

Då ska du logga in och bli plusläsare. Mer information hittar du här.