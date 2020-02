18 artister klara för Andra chansen

Foto: Erik Simander/TT

Melodifestivallegendarer som Siw Malmkvist, Towa Carson, Ann-Louise Hanson – och 15 till – kommer att gästa Andra chansen på lördag.

Det sker i samband med firandet av Melodifestivalen Hall of Fame.

Under hela Melodifestivalsäsongen har SVT pytsat ut vilka artister som kommer att väljas in i Melodifestivalen Hall of Fame under Andra chansen, ett program som är 15 minuter längre än vanligt.

Sedan tidigare står det klart att bland andra Björn Skifs, Tomas Ledin, Loreen och Måns Zelmerlöw uppträder under tv-programmet – och nu avslöjar SVT alla medverkande artister.

Ann-Louise Hanson har slagit svenskt schlagerrekord genom att sjunga 14 olika tävlingsbidrag i Melodifestivalen – men utan att lyckas knipa en förstaplats. Första gången med låten "Zum, zum, zum lilla sommarbi" 1963 och senast i fjol med bidraget "Kärleken finns kvar".

Ännu tidigare ut var Siw Malmkvist, som debuterade i musiktävlingen 1959 med bidraget "Augustin". Tillsammans med Ann-Louise Hanson och Towa Carson, som också är invald i Melodifestivalen Hall of Fame, tävlade hon med låten "C'est la vie" 2004.

Bland gästartisterna finns även Kikki Danielsson, som har tio Melodifestivalbidrag och två segrar på sin meritlista. Den första Eurovisionresan skedde 1982 när hon som en del av gruppen Chips tävlade med låten "Dag efter dag". Tre år senare vann hon Melodifestivalen som soloartist med klassikern "Bra vibrationer".

Dessutom kommer Cecilia Vennersten, Alcazar, Claes-Göran Hederström och Karin Falck att dyka upp i rutan.