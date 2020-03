After ski-verksamheten stängs i flera orter

Foto: Pontus Lundahl/TT

I flera skidorter stoppas nu all after ski-verksamhet.

Bland annat stängs den i Åre och Sälen.

Med tanke på det pågående utbrottet av coronaviruset har Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson varnat för att det finns risker att vistas i trånga miljöer som bland annat after ski-evenemang.

– Det är inte acceptabelt att driva verksamhet som utsätter medborgarna för risk, sade Johan Carlson vid en pressträff i fredags och öppnade för att eventuellt förbjuda sådan verksamhet.

Nu har flera orter stoppatt sin after ski, rapporterar flera medier.

– All after ski och nattklubbsverksamhet är nu stängd i Åre, såväl inomhus som utomhus. Vi har kontakt med alla företag och det är ju deras beslut och de informerade om de här besluten vid lunchtid i dag, säger Therese Sjölund, vd för Destination Åre till Expressen.

Även i Sälen stoppas after ski och nattklubbar.

Idre fjäll skriver på sin hemsida att verksamheter kopplade till after ski och nattklubb stängs från och med lördagen.

Även i Branäs och Kungsberget stoppas after ski från och med lördagen.

– I torsdags beslutade vi att ha after ski utomhus, men nu stänger vi helt, säger Branäsgruppens vd Anders Kjällström till Dagens Nyheter.

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger att det är en bra idé att after ski-verksamheter stängs.

– Ja, det tror jag. Det visade sig att man fick väldigt mycket spridning i Alperna då under sportlovssäsongen och det finns det som talar för att det var just after ski som var det stället där smittan spreds mest, säger han till TT.