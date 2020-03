Ågren sköt Djurgården till kvartsfinal

Foto: Henrik Montgomery/TT

Djurgården säkrade den sista kvartsfinalplatsen i SHL-ishockeyn och förlängde samtidigt sin supersvit på hemmaplan.

Manuel Ågren gjorde det matchvinnande målet när Rögle besegrades med 3–2 – Stockholmslagets 16:e raka hemmaseger.

Djurgården, fjolårsfinalisten, skulle med en trepoängare säkra kvartsfinalplatsen på bekostnad av förra säsongens guldlag Frölunda.

Annars skulle allt avgöras i sista omgången på torsdag i Scandinavium då fjolårets SM-finallag möts.

Nu blir den matchen betydelselös då Djurgården har fyra poängs marginal till sjundeplacerade Frölunda.

En direktplats i kvartsfinalen betyder inte bara en kortare väg mot det där guldet som Djurgården så gärna vill ha, utan också en veckas vila inför slutspelsstarten. De fyra lag som spelar åttondelsfinal börjar på lördag, två dagar efter sista grundserieomgången.

Rögle hade redan säkrat sin topp 6-plats.

Snabba mål

Det började bra för hemmalaget och 2–1-ledning efter första perioden sedan alla tre mål kommit under två händelserika minuter.

Dick Axelsson sköt ledningsmålet för Djurgården, landslagsforwarden Dennis Everberg kvitterade, men Patrik Berglund styrde Djurgården fram till 2–1.

I början av andra perioden tog Rögle över, kvitterade genom Daniel Bertov och var bara ett stolpskott från ett ledningsmål från backstjärnan Kodie Curran, som på tisdagen fick guldhjälmen som SHL:s bäste spelare, framröstad av spelarna i serien.

"Riktigt snyggt"

I stället återtog Djurgården ledningen efter ett snyggt mål i numerärt överläge genom Manuel Ågren, den vindsnabbe forwarden som fått sitt genombrott den här säsongen.

Med ryggen vänd mot Röglemålvakten Christoffer Rifalk svepte han in en backhand.

– Jag fick ett genialiskt pass av (Michael) Haga, så jag försökte bara snurra in den. Det blev riktigt snyggt, sade Ågren, som gjorde sitt nionde mål för säsongen, till C More.