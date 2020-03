Alla säsonger av "Baywatch" till Viafree

Foto: Nordic Entertainment Group

Malibu, Mitch Buchannon, Hobie, CJ Parker, "Forever and always, I'm always here".

Om något av ovanstående låter bekant så kan du vara smittad av "Baywatch"-nostalgi. Den går att blidka när strömningstjänsten Viafree visar samtliga avsnitt av serien med David Hasselhoff, Pamela Anderson, Yasmine Bleeth, Alexandra Paul, David Charvet (med flera) i rollerna som badvakter i det kaliforniska solskenet.

Publiceringen av de nio säsongerna delas upp på fyra veckor, från 20 mars till 10 april.

Huruvida Viafree även har köpt in den besläktade kriminalserien "Baywatch nights", i vilken David Hasselhoffs rollfigur Mitch Buchannon svidar om till privatdetektiv på kvällstid, är ännu inte klart.