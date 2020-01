American Airlines klår förväntningarna

Foto: Matt Rourke/AP/TT

Det amerikanska flygbolaget American Airlines har trots problem till följd av flygförbudet för flygplansmodellen Boeing 737 Max medvind. Bolagets intäkter lyfter på stark efterfrågan på resor samtidigt som bränslekostnaderna sjunker.

Nettovinsten för fjärde kvartalet i fjol steg till 414 miljoner dollar eller 95 cent per aktie. Det kan jämföras med 325 miljoner eller 70 cent per aktie i vinst under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Omsättningen steg 3,4 procent till 11,3 miljarder dollar.

Exklusive engångsposter gjorde American Airlines en vinst på 1:15 dollar per aktie, vilket var något bättre än väntat.

Flygbolaget, som har 24 Max-flygplan i flottan, har indikerat att man inte kommer att kunna använda planen i kommersiell trafik förrän i sommar och att man under det gångna kvartalet ställt in tusentals flygningar till följd av problemen.