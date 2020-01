Arbetslösas pengar gick till spelmissbruk

Foto: Wayne Parry/AP/TT

En förening i Göteborg som ska hjälpa långtidsarbetslösa att få jobb var plötsligt skuldsatt hos både Kronofogden och Skatteverket. Nu har en kvinna i 35-årsåldern åtalats för att ha förskingrat nära 3,5 miljoner kronor, skriver Göteborgs-Posten. "Det var till mitt spelmissbruk", säger kvinnan i förhör.

Det var den ekonomiska föreningens revisor som slog larm under hösten. Styrelsen upptäckte då att det gjorts flera stora överföringar till kvinnan, som skötte större delen av föreningens ekonomi. Till exempel hade summan för hyran, som betalades en gång i kvartalet, dragits 17 gånger under tre månader. Totalt ska kvinnan ha gjort 118 överföringar under ett och ett halvt år.

Föreningen var efter förskingringen nära en konkurs men har enligt GP nu lyckats betala tillbaka alla skulder. Rättegången mot kvinnan hålls under våren.