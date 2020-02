Avtal klart om nedtrappning i Afghanistan

Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AP/TT

Under en vecka med start på lördag ska våldet i Afghanistan trappas ned.

Om det går bra planerar USA och talibanrörelsen att skriva under ett avtal nästa vecka, meddelar USA:s utrikesminister Mike Pompeo.

Överenskommelsen om en veckas nedtrappning av våldet gäller från midnatt afghansk tid, meddelar en talesperson för Afghanistans nationella säkerhetsråd och företrädare för talibanrörelsen. Klockslaget motsvarar klockan 20.30 på fredagskvällen i Sverige.

Förhandlingar mellan talibanrörelsen och USA har pågått sedan 2018 och överenskommelsen ses som ett historiskt steg efter mer än 18 års konflikt i landet, och kan vara en startpunkt för ett avtal som kan leda till krigets slut.

Visa god vilja

En nedtrappning av våldet skulle tyda på att talibanerna kan kontrollera sina styrkor och vill visa god vilja inför ett avtal med USA. Förhoppningen är att ett avtal mellan parterna ska kunna leda till att USA drar tillbaka en stor del av sina soldater från landet i utbyte mot säkerhetsgarantier från talibanrörelsen.

USA förbereder sig för att skriva under avtalet den 29 februari, uppger USA:s utrikesminister Mike Pompeo.

"Efter en framgångsrik implementering av den här överenskommelsen väntas signeringen av ett avtal mellan USA och talibanerna genomföras", säger han i ett uttalande.

Nya förhandlingar mellan de afghanska parterna kommer sedan att ta vid, enligt Pompeo. De kommer att "bygga vidare på detta grundläggande steg för att leverera ett omfattande och permanent eldupphör och den framtida politiska kartan över Afghanistan".

Nato: Avgörande

Avtalet utgör en öppning för en hållbar fred i Afghanistan, enligt Nato, vars militära bemanning i landet består av 16 000 personer.

"Det här är ett avgörande test av talibanernas vilja och förmåga att minska på våldet, samt bidrar till fred i god tro", meddelar alliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg i ett skriftligt uttalande.

"Det kan lägga grunden för förhandlingar mellan afghaner, för hållbar fred och för att säkerställa att landet aldrig blir en fristad för terrorister igen."

Ryssland beskriver också avtalet som ett viktigt steg och uppmanar alla afghanska parter att vara beredda på samtal.

– Det riktiga arbetet tar vid efteråt, säger landets Afghanistansändebud Zamir Kabulov enligt den statliga nyhetsbyrån Ria.

"Fast beslutna"

Under torsdagen uppgav talibanrörelsens näst högste ledare Sirajuddin Haqqani i en debattartikel i tidningen The New York Times att ett avtal skulle undertecknas "inom kort".

"Vi står i begrepp att underteckna ett avtal med USA och vi är fast beslutna att genomföra varje klausul, i ord och handling", skrev han då, men lade till att mycket också beror på USA:s agerande.

USA och talibanrörelsen har tidigare försökt nå ett avtal, men i september ställdes samtalen in efter en blodig attack i Kabul som bland annat dödade en amerikansk medborgare.

Förra veckan uppgav Afghanistans president Ashraf Ghani att han var "försiktigt optimistisk" till en överenskommelse om nedtrappning.