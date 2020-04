Biskop om nytt sätt att fira påsk: Smärtsamt

Foto: Johan Nilsson/TT

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Foto: Johan Nilsson/TT

Ingenting är sig likt under den kristna kyrkans största högtid, påsken.

I Stockholms stift kommer kyrkorna inte att vara öppna för gudstjänst på vanligt sätt, men i vissa andra delar av landet bedöms det vara fortsatt möjligt.

Så här resonerar tre biskopar.

Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift:

– Stockholm är den del av Sverige som just nu är hårdast drabbad och därför fattade jag ett beslut i onsdags kväll, under stor vånda, att gå ut med direktiv till alla församlingar i Stockholms stift att inte kalla samman till gudstjänster i vanlig bemärkelse.

– Nu firar vi inte gudstjänst fysiskt tillsammans i våra kyrkorum tills vidare. Det är ett väldigt smärtsamt och svårt beslut, i synnerhet när det är påsk, som är den kristna kyrkans största högtid.

Många, men inte alla kyrkor, kommer ändå att ha öppet under påsken för att de som vill ska kunna komma in en stund, ungefär som under allhelgonahelgen, berättar han.

– Folk kan komma och gå som de vill, tända ett ljus, kanske sitta ner en stund. Det kanske spelas musik eller läses en dikt eller en bibeltext. Det kommer också att finnas möjlighet till samtal i många av våra kyrkor.

Dessutom kommer många kyrkor att livesända eller spela in sina gudstjänster och lägga ut på nätet.

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift:

– Luleå stift är en tredjedel av Sverige, det betyder att det är stora ytor, inlandet är glest befolkat och där är det ofta långt mellan kyrkor. Alla kyrkoherdar har en känsla för hur många människor som brukar samlas och hur det har förändrats nu. Varje kyrkoherde kan göra en bedömning om man kan bjuda in till gudstjänst.

Det kan till exempel finnas kyrkor som rymmer flera hundra personer, men dit det nu kanske kommer 15, berättar hon. Där är det möjligt att hålla gudstjänst om alla håller avstånden och psalmböckerna spritas, anser hon. Ett annat alternativ är att ha flera kortare gudstjänster utspridda under dagen för att minimera risken för trängsel.

Även i Luleå stift kommer många gudstjänster att vara möjliga att följa via nätet. Dessutom finns ett nyframtaget material som ska göra det möjligt att fira gudstjänst på egen hand hemma.

– Ingen ska behöva känna att man behöver gå till kyrkan för att fira påsk, det ska finnas fullvärdiga alternativ för att fira påsk, säger Åsa Nyström.

Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift:

– I Lunds stift har vi i den ena änden av spektrat Sveriges tredje största stad och i den andra har vi Blekinge, som är en av Sveriges minst drabbade regioner under pandemin just nu. Det finns en väldig spridning inom stiftet och det gör att jag håller fast vid att kyrkoherdarna har ett stort mandat att bestämma i sina församlingar.

– I vissa församlingar kan man fortfarande fira gudstjänst, men i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I andra väljer man att inte göra det, men ofta försöker man hålla kyrkorna öppna på dagtid så att man kan komma in och tända ett ljus när man så vill.

Han tycker också att det är viktigt att det ringer i kyrkklockorna vid gudstjänsttid och att åtminstone några få anställda samlas och ber för sin församling. De församlingar som har möjlighet uppmuntras att göra det möjligt att följa gudstjänsterna på nätet.

Domkyrkan i Lund kommer att sända tre gudstjänster under påskhelgen. De församlingar som inte har möjlighet att sända sina egna kan följa domkyrkans.