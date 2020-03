"Bör kunna neka hemtjänst till sommargäster"

Foto: Henrik Holmberg / TT

Flera kommuner med många sommargäster har beslutat att stoppa hemtjänsten till personer som inte är åretruntboende.

Men det strider mot socialtjänstlagen och nu vill Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) snabbt se en lagändring.

I veckan har flera kommuner, däribland Orust och Sotenäs på västkusten, meddelat att de upphör med hemtjänst till personer från andra kommuner som bara bor där delar av året, oftast på sommaren.

Besluten kan direkt kopplas till coronautbrottet och handlar dels om att minska smittspridning, dels om personalbrist.

– Vi har gått ner på minibemanning på våra boenden och i hemtjänsten. Vi har ju framför allt stockholmare som kommer hit och där är härden som störst och vi känner att vi inte vill ha in den smittan in till Orust, som är ganska smittfri just nu, har kommunalrådet Catharina Bråkenhielm (S) sagt till P4 Väst.

Hamnat i knipa

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har coronaepidemin försatt kommunernas socialtjänst i en svår situation.

– Problemet är att det inte finns lagligt stöd för att göra på det här sättet. Då hamnar man i en knipa, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på SKR.

I ett läge med både många sjukskrivningar och ökade behov måste kommunerna kunna prioritera och utföra den verksamhet som man uppfattar som mest angelägen, anser han.

Det är också skälet till att SKR i måndags gick ut med krav på omedelbara lättnader i kommunens ansvar för socialtjänstinsatser vid delårsboende för äldre och funktionsnedsatta.

– I dag finns en skyldighet för vistelsekommunen att utföra den hemtjänst som man behöver. Det vi vill att man ska göra istället är att säga att kommunen får göra detta efter överenskommelse med hemkommunen. Det kommer i praktiken att innebära att hårt ansträngda semesterkommuner på exempelvis västkusten och i Skåne kommer att kunna säga nej, säger Bengtsson.

För att det ska bli så krävs dock en lagändring bedömer SKR, som bollat frågan vidare till regeringen.

Inte förbjuda

Det finns också kommuner som uppmanar äldre med hemtjänst att avstå från att besöka sina fritidshus i kommunen, däribland jämtländska Krokom.

TT: Om personer i detta läge ändå kommer resande och behöver hemtjänst – vad händer då?

– Kommunerna kommer nog att hantera det olika. Ett sannolikt scenario är att de säger att "vi kan ge någon typ av akut hjälp men sedan får du åka hem", säger Greger Bengtsson.

Han framhåller samtidigt att det inte är så att SKR motsätter sig möjligheten för personer att få hemtjänst i sina semesterkommuner.

– Det finns säkert kommuner som kan ha möjlighet att fixa det här. Det handlar inte om att förbjuda personer att få hjälp någon annanstans, men vi menar att det måste förutsätta en överenskommelse så att det finns en rimlig möjlighet att ge bra stöd och bra hjälp.