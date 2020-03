Bright Eyes släpper ny musik

Foto: William Philpott

Nio år har gått sedan det nyligen återuppväckta indiebandet Bright Eyes släppte ny musik. Nu är det dags – trion släpper singeln "Persona non grata" och enligt ett pressmeddelande är bandet återigen redo att "tackla ett turbulent världsläge och kanalisera det i sin musik."

Bright Eyes föddes 1995 då sångaren och gitarristen Conor Oberst började spela in musik i sin källare i Nebraska. 2011 kom "The people's key", bandets nionde och senaste album.

Under 2020 gör trion en världsomfattande comeback-turné med bland annat ett stop på Way Out West på schemat.