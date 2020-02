Clutch spelar på Liseberg i sommar

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Liseberg presenterar ytterligare en akt till sin konsertsatsning i sommar. Den 20 augusti spelar det amerikanska rockbandet Clutch på nöjesfältet i Göteborg.

Clutch, kända för låtar som "The regulator" och "Electric worry", släppte sitt senaste album "Book of bad decisions" 2018. Den senaste tiden har bandet stått för en rad singelsläpp i låtserien "The weathermaker vault series".

"Clutch är ett äkta rockband i sin sanna bemärkelse", säger Per Alexandersson, underhållningschef på Liseberg, i ett pressmeddelande.

Klara för Live på Liseberg hittills är: Joel Alme och Jakob Hellman 11/6, Faith No More 25/6, Gwen Stefani 15/7, Brad Paisley 24/7, Yusuf/Cat Stevens 28/7, Tom Jones 6/8, Clutch 20/8.