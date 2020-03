Coachella skjuts upp på grund av viruset

Foto: Jeff Lombardo/AP/TT

Festivalerna Coachella och Stagecoah i Kalifornien, som var planerade att hållas under tre helger i april, skjuts upp på grund av spridningen av coronaviruset, uppger arrangörerna.

"Även om det här beslutet kommer i en tid av universell osäkerhet, tar vi våra gästers, personalens och samhällets säkerhet på stort allvar. Vi uppmanar alla att följa hälsomyndigheternas regler och riktlinjer", skriver arrangörerna.

Festivalerna kommer i stället att hållas under helger i oktober. Bland de artister som var bokade till aprildatumen återfinns namn som Rage Against the Machine, Frank Ocean, Travis Scott, Lana Del Rey och Lil Nas X.