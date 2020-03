Då får stjärnspäckade "The undoing" premiär

Foto: HBO

HBO:s kommande miniserie "The undoing", med Nicole Kidman och Hugh Grant i två av huvudrollerna, får premiär på HBO Nordic den 11 maj, skriver strömningstjänsten i ett pressmeddelande.

"The undoing" beskrivs som en psykologisk thriller och baseras på Jean Hanff Korelitz bok "You should have known", som handlar om en framgångsrik kvinna som plötsligt drabbas av en katastrof och måste skapa ett nytt liv för sig och sitt barn.

Manuset till "The undoing" har skrivits av David E Kelley, som bland annat ligger bakom "Ally McBeal" och "Big little lies", och för regin står Oscarsbelönade Susanne Bier ("Hämnden").