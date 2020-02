Deckardrottningen Mary Higgins Clark är död

Foto: Mike Derer/AP/TT

Den amerikanska författaren Mary Higgins Clark är död. Hon dog på fredagskvällen, 92 år gammal, omgiven av sin familj, skriver hennes förläggare på Twitter.

"Det är med stor sorg vi säger farväl till drottningen av spänning, Mary Higgins Clark, författare till över 40 bästsäljande titlar", skriver bokförlaget Simon & Schuster.

Mary Higgins Clark började sin författarkarriär med att skriva noveller på 1960-talet, samtidigt som hon kämpade med att kunna försörja sina fem barn efter att hennes man plötsligt dött i en hjärtattack.

– Tro mig, man kan inte försörja fem barn enbart genom att skriva noveller. Så jag började skriva radiomanus, och det lärde mig faktiskt mycket om skrivande, sade hon i en intervju med CNN 2002.

Karriären tog fart på allvar på 1970-talet när hon började skriva spänningsromaner. Sedan dess har hennes böcker sålts i över 100 miljoner exemplar bara i USA, och översatts till 35 språk.

Mary Higgins Clark släppte i det närmaste en bok per år fram till 90 års ålder. Flera av dem har filmatiserats, som "Nattens onda öga" ("A stranger is watching") och "Den hemska sanningen" ("Where are the children").