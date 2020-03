Foto: Janerik Henriksson/TT

Sångaren Dennis Lyxzén (Refused, INVSN med flera) har slagit sina påsar ihop med punk-kollegorna Brian Baker (Minor Threat, Dag Nasty, Bad Religion), Michael Hampton (SOA, Embrace, One Last Wish) och Johnny Temple (Girls Against Boys, Soulside) och bildat bandet Fake Names.

Ett självbetitlat debutalbum släpps den 8 maj. Till dess finns en första singel, "Brick" – med den punkiga längden 1.44 – att lyssna på.