Detta talar för en Malmö FF-skräll

En Bundesligasjua som hittat formen, som är mitt i sin säsong och som har en 2–1-ledning med sig till Sverige.

På förhand är Malmö FF nederlagstippat mot tyska Wolfsburg i 16-delsfinalen av Europa League, men här är fem punkter som talar för en skräll på stadion i kväll:

Historiken

Malmö FF lyckades inte vända 1–2-underläget borta mot Chelsea för ett år sedan (1–5 sammanlagt) i 16-delsfinalen av Europa League, men genom åren har skåningarna vänt kniviga underlägen på hemmaplan i kvalspelet till Champions League. Salzburg har tappat ledning med både 2–1 (2014) och 2–0 (2015) i Skåne. Sparta Prag åkte ut 2014 efter att 2–4 hämtats in till 4–4 och MFF gick vidare tack vare sina bortamål. Celtic skickades ut i det sista kvalsteget 2015 efter att ett 2–3-underläge förvandlats till 4–3-seger sammanlagt.

Hemmastödet…

Under Europakvällarna – speciellt i utslagsmatcher – brukar hemmasupportrarna skapa en fantastisk stämning på stadion i Malmö. Anfallaren Isaac Kiese Thelin var med när MFF nådde Champions League 2014 och det han upplevde då går inte att jämföra med publikupplevelserna i exempelvis Bordeaux, Anderlecht eller Bayer Leverkusen, som han spelat för de senaste åren.

– Av de klubbarna jag har varit i är det bäst stämning här. Stadion är bra byggd också. Det är så tajt och när den fylls blir den en kokande stämning, säger Isaac Kiese Thelin, som i januari skrev på ett ettårigt låneavtal med MFF.

…som Wolfsburg fruktar?

Wolfsburgsmittfältaren Xaver Schlager var bara junior när Malmö slog ut Salzburg i CL-kvalet två år i rad, men även om han inte spelade då har han fått höra hur det var att möta MFF på bortaplan.

– Jag kommer från Salzburg, jag har upplevt smärtan. Jag har hört att atmosfären är i världsklass, stadion skakar, sade Schlager för ett tag sedan till tyska Kicker.

Malmös hemmafacit

Malmö har endast förlorat en gång de senaste 16 Europamatcherna på hemmaplan – mot Chelsea i 16-delsfinalen av Europa League för ett år sedan (1–2). Den här Europasäsongen vann MFF fyra raka matcher i kvalspelet. I gruppen blev det oavgjort mot Köpenhamn (1–1), men segrar mot Lugano (2–1) och Dynamo Kiev (4–3).

Rutinen

Wolfsburg nådde visserligen kvartsfinal i Champions League 2016 och samma fas av Europa League året innan, men endast ett par spelare i dagens trupp var med på den tiden. Dessa framträdanden är tyskarnas enda i Europa under 2010-talet och 18-mannatruppen som anmäldes till första matchen mot MFF hade tillsammans 237 Europamatcher under bältet. För Malmö FF:s 18 spelare var siffran 634 matcher (gruppspel och kval) och klubben har varit i fem gruppspel i Europa under 2010-talet, varav fyra sedan 2014.

Klockan 18.55 är det avspark på Eleda stadion i Malmö.