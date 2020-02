Duran Duran till Skansen

Foto: Amy Harris/AP/TT

Duran Duran kommer till Stockholm i vår. Den 31 maj spelar den brittiska popgruppen på Sollidenscenen på Skansen, meddelar arrangören.

Bandet, med sångaren Simon Le Bon och keyboardisten Nick Rhodes i spetsen gjorde på 1980-talet hitlåtar som "Girls on film", "Is there something I should know" och "The wild boys". Senaste albumet "Paper gods" kom 2015.

Spelningen blir deras första i Sverige på över 15 år.

Konserten är en del av den nya konsertserien "Sommarkväll med..." som också bjuder på artister som The National, Albin Lee Meldau och resterna av The Beach Boys.