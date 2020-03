Dylan släpper rekordlång låt om JFK-mordet

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Bob Dylan har släppt en 17 minuter lång låt om mordet på John F Kennedy 1963, skriver Variety.

”Murder most foul”, på 16 minuter och 57 sekunder, är den längsta låt som den 78-årige rockikonen har spelat in. Spåret "Highlands" från 1997 klockade in på 16 minuter och 31 sekunder.

Låten spelades enligt Dylan själv in "för ett tag sedan” och släpptes tillsammans med ett uttalande:

"Hälsningar till mina fans och följare om tacksamhet för allt ert stöd och er lojalitet genom åren. Det här är en tidigare osläppt sång som vi spelade in för ett tag sedan som ni kanske finner intressant. Håll er säkra, var vaksamma och Gud vare med er", skriver Dylan.