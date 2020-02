Färre kvinnor drabbas av svåra bristningar

Fakta

Totalt skedde cirka 116 100 förlossningar under 2018 och under dessa föddes runt 117 600 barn. Av de nyfödda 2018 var 1,3 procent tvillingar, trillingar eller fyrlingar. Det är den lägsta andelen sedan 1990-talet, vilket främst förklaras av att det inte längre är rutin att sätta in flera embryon samtidigt vid IVF-behandling.

Andelen förlossningar som sätts i gång – bland annat av olika medicinska skäl eller komplikationer hos kvinnan eller barnet – har ökat stadigt över tid. Under 2018 igångsattes var femte enkelbördsförlossning i fullgången tid, alltså i vecka 37 eller senare.

Medelåldern bland dem som blev mammor för första gången var 28,8 år, samma som året innan. Lägst var medelåldern i Region Gävleborg (27,4 år) och högst i Region Stockholm (30,4 år).

Källa: Socialstyrelsen