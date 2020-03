Finnair ställer in fler flyg

Foto: Finnair

Flygbolaget Finnair gör flera tillfälliga förändringar på grund av coronaviruset och gör justeringar för att minska de negativa ekonomiska effekterna på grund av minskad efterfrågan på resor.

Bolaget ställer in flyg till Seoul och Milano, minskar kapaciteten på flera sträckor och skjuter på att öppna vissa nya sträckor, enligt ett pressmeddelande.

Flygningar till Fastlandskina ställs in till och med den 30 april. Under april kommer Finnair att ha en avgång dagligen till Hongkong, i stället för två. Flygningar till Sydkoreas huvudstad Seoul ställs in mellan den 9 mars och 16 april och öppnandet av sträckan Helsingfors–Busan skjuts på framtiden.

Efter nya rekommendationer från finska utrikesdepartementet ställs Milano-flygningarna in mellan den 9 mars och 7 april. Finnair drar också ner kapaciteten på rutten Helsingfors–Osaka.

Bolaget har också inlett förhandlingar med personal om tjänstledigheter.

Den 28 februari kom Finnair med en vinstvarning.