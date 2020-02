Fler integritetskränkningar rapporteras in

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Antalet inrapporterade incidenter från landets telefon- och bredbandsoperatörer om kränkningar av kunders personliga integritet mer än fördubblades i fjol.

Post- och telestyrelsen (PTS) tror att det mest beror på ökad medvetenhet hos operatörerna och att dataskyddsförordningen GDPR kan ha påverkat.

Under fjolåret rapporterade operatörerna in 204 så kallade integritetsincidenter till PTS, en ökning från 90 sådana incidenter under föregående år.

– Det är exempelvis att en persons uppgifter, som namn, adress och personnummer, har röjts för en obehörig person som inte har rätt att se den informationen. Det kan också vara att det har skett en förändring i en persons abonnemang, att en obehörig har ändrat det, säger Frida Ekengren, handläggare på PTS och ansvarig för myndighetens årliga granskning.

Det är landets cirka 600 operatörer som rapporterar in incidenterna men bjässarna Tele2, Telenor, Telia och Tre står för huvuddelen.

"Mer systematiskt"

PTS tror inte att det i huvudsak är fler faktiska kränkningar av den personliga integriteten som ligger bakom den dramatiska ökningen.

– Vi tror att det beror på en ökad medvetenhet hos operatörerna om vad en integritetsincident är och att de är skyldiga att rapportera, säger Ekengren.

I maj 2018 trädde dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Förordningen tvingade operatörerna att jobba med frågorna – och det kan ha påverkat hur många incidenter som inrapporterats, enligt Ekengren.

– Vi tror att det kan bero på att operatörerna jobbar mer systematiskt med de här frågorna.

– Det har ändå ökat medvetenheten om att personuppgifter är viktiga och att operatörerna själva förstår att deras kunduppgifter är viktiga, fortsätter hon.

Ett mörkertal

PTS utesluter inte heller att den ökade digitaliseringen i samhället i stort kan bidra till att fler incidenter inträffar.

Satt i förhållande till mängden mobil- och bredbandsabonnemang som finns i Sverige kan antalet inrapporterade incidenter tyckas vara få.

– Vi tror att det också finns ett mörkertal. Vi kan aldrig se det som inte rapporteras in, säger Ekengren.

I fjol rapporterade operatörerna också in 48 incidenter om driftstörningar och avbrott. Det var en minskning från 50 sådana rapporter 2018.

Finns tipstelefon

TT: Har ni några andra sätt att få reda på problem än operatörernas egna rapporter?

– Ja, inte något tekniskt – men det finns en tipstelefon som allmänheten kan ringa till och anmäla störningar och problem. Men också om det rapporteras i medier så brukar vi kolla upp det, svarar Ekengren.

PTS inleder nu en planerad granskning och tillsyn av fjolårets incidenter, med sikte på att vara klara i april.

En rapport släppt i slutet av januari där Datainspektionen analyserat inkomna klagomål sedan GDPR infördes visade att det klagas mest på personsökarsajter som publicerar uppgifter som upplevs som integritetsintrång.