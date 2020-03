Flygbolag ställer in efter USA:s resestopp

Foto: Johan Nilsson/TT

Nu ställer både SAS och Norwegian in många av flygen från Skandinavien till USA. Det innebär att resenärerna som bokat sig på de flighter som ställts in får pengarna tillbaka. Övriga får boka om sina biljetter.

SAS uppger att bolaget kommer att fortsätta att flyga till USA med begränsad kapacitet. En flight per dag går mellan Stockholm och New York och två per dag mellan Köpenhamn och Chicago.

– Vi har normalt nio flygningar från Skandinavien till USA per dag. Nu går vi ned till tre, men vi fortsätter att flyga, säger Freja Annamatz, presschef på SAS i Sverige.

Passagerare som bokat sig på de sex flighter som nu ställs in får sina pengar tillbaka, förklarar hon.

– Övriga får boka om till ett senare datum om de vill, säger Freja Annamatz.

Flygen mellan Köpenhamn och San Francisco kommer att gå fram till den 17 mars, och ställs därefter in. Flygen till andra destinationer ställs in från den 14 mars.

Norwegian har också meddelat att många flighter ställs in. Från den 23 mars till den 29 mars kommer de allra flesta flygningar till USA från Oslo, Amsterdam, Madrid, Barcelona och Paris att ställas in, enligt Norwegian. Efter den 29 mars ställs alla dessa flygningar in. Norwegian kommer dock att fortsätta att flyga till USA från London.

De passagerare som nu, innan inreseförbudet träder i kraft, befinner sig i USA kommer att kunna ta sig hem, eftersom flygen fortfarande går.

– Vi kommer att försöka boka om dem via London, säger Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikationschef på Norwegian.

Både SAS och Norwegian uppger att de underrättar sina passagerare om de inställda flygen via mejl eller sms.