Gessle hedrar Marie Fredriksson med ny låt

Foto: Janerik Henriksson/TT

Per Gessle hedrar Marie Fredrikssons minne med en ny låt. "Around the corner (The comfort song)", som precis har släppts, har Helena Josefsson som gästsångerska.

I ett personligt brev skriver Per Gessle (fritt översatt från engelska): "Jag slutförde 'Around the corner' dagen efter att Marie dog. Tre dagar senare dog min svärmor. Döden var överallt. Jag skrev den till mig själv. Men jag antar att jag också skrev den för alla er där ute. Vi är många som har förlorar någon kär person och som inte riktigt vet vart vi ska vända oss."

Marie Fredriksson och Per Gessle bildade 1986 Roxette tillsammans och några år senare blev duon världskänd med låtar som "The look" och "It must have been love". Hon avled den 9 december förra året i sviterna av en långvarig cancersjukdom.