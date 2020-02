Glamrockbandet återuppstår – för en sommar

Fakta

Bildades 1991 i Rottne, norr om Växjö.

Albumdebuterade 2000 med "We are The Ark". Låten "It takes a fool to remain sane" belönades med en Grammis för årets låt året därpå.

Har även släppt fullängdarna "In lust we trust" (2002), "State of the ark" (2004), "Prayer for the weekend" (2007), "In full regalia" (2010) och samlingsalbumet "Arkeology" (2011).

Vann Melodifestivalen 2007 med låten "The worrying kind". I Eurovision Song Contest samma år slutade bandet på 18:e plats.

Medlemmar: Ola Salo (sång), Lars Ljungberg (bas), Mikael Jepson (gitarr), Martin Axén (gitarr), Sylvester Schlegel (trummor) och Jens Andersson (klaviatur).